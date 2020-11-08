疫情卷土重来雾霾又来乱 新德里遭双重打击

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（法新社新德里8日电） 一个个病患今天穿过印度新德里浓浓雾霾，到呼吸更顺畅诊所（Breathe Better ）接受治疗。诊所呼吸科医师康德拉说，最近致命雾霾来袭又加上疫情卷土重来，真是「祸不单行」。

越来越多医师像康德拉（Davinder Kundra）这样，担心新一波疫情已经让医疗院所不堪负荷，新德里糟糕出了名的空气又来到污染高峰。

每到冬季污染季，新德里这个全世界人口最多的首都就会出现病床需求飙高的状况，因为肺部疾病和慢性支气管炎病例会随之增多。

现在，2019冠状病毒疾病（COVID-19）在沈寂一时后又卷土重来，每天新增确诊来到创纪录的7000例，一些官员还预测，很快单日新增确诊还可能突破1万2000例。

印度目前是全球确诊数第2高的国家，染疫人数高达850万，仅次于美国。

在研究强烈显示空污和新型冠状病毒死亡案例有关的情况下，新德里市长克里瓦尔（Arvind Kejriwal）表示，每年因为农场火势、汽车和产业制造的雾霾加剧，让疫情危机更加严峻。

康德拉一边看着肺病患者的X光一边说，他这个小诊所每天都会发现至少一名疑似感染2019冠状病毒疾病案例，要他们去接受采检。

「微小的污染物就像病毒的载体，可以更深入肺部。暴露在增多的污染中，更可能受到更严重的感染。」

© 2020 AFP