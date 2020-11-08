白宫换人当家 分析家：欧盟仍需习惯没有美国领导

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（法新社布鲁塞尔8日电） 欧洲领袖及分析家指出，美国民主党总统候选人拜登执政后，欧盟将再次拥有合作的美国伙伴，但欧洲人不应抱有任何幻想，美国将不再是全球警察，亦不再是北约的巨大保护者。

欧洲联盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在恭贺拜登（Joe Biden）胜选的推文中表示：「这是美国及欧洲的伟大日子，我们期待与（美国）新政府合作，重建我们的伙伴关系。」

但前欧盟执行委员会主席荣科（Jean-Claude Juncker）早些时候做出一贯的直率评估，他说：「拜登不会一夜间改变华府对国际问题的态度，因为他无法这么做。」

法国智库「贾克迪罗研究所」（Jacques Delors Institute）主管麦雅尔（Sebastian Maillard）则警告：「欧洲人必须学习在没有美国领导全球的情况下生活。」

德国政治学家凯姆（Markus Kaim）同意上述说法，他说：「在可预见的未来，美国将全心聚焦于自家事务。」

冷战后数十年间，美国曾是西方世界的警长，在世界各地展现军力，上述评论道出对昔日情景将不复见的预期。

尽管美国仍在不同地区维持航空母舰打击群，以及在欧洲、韩国、日本、阿富汗及巴林等地设有基地，但美国持续从冲突区域撤军。

美国撤军趋势是从前总统欧巴马开始，在现任总统川普主政时期加剧。更值得注意的是，美国过去20年内已将大部分军事重心从欧洲转移到亚洲。

义大利智库国际事务研究院（Istituto Affari Internazionali, IAI）主管托西（Nathalie Tocci）说：「我们正见证美国帝国主义结束，美国不再想当世界警察。」

© 2020 AFP