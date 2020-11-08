缅甸国会大选登场 翁山苏姬政府预料将胜选

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（法新社仰光8日电） 缅甸国会大选今天上午登场，预料实际领导人、国务资政翁山苏姬的政府可再度执政。尽管洛兴雅穆斯林危机重创翁山苏姬在海外的声誉，缅甸国内仍视她为英雄。

今天是缅甸2011年脱离近半世纪的军方统治后，第2次举行大选。翁山苏姬的全国民主联盟（NLD）虽于2015年大选赢得压倒性胜利，但迫于宪法规定，得与势力依然强大的军方达成权力共享协议。

在这次大选中，翁山苏姬试图保持在国会的绝对多数优势。她恳求人民克服对2019冠状病毒疾病（COVID-19）的恐惧，出门投下选票。

翁山苏姬5日上传一段视讯至脸书，告诉全国人民：「每一个选民即将写下自己、这场大选和我国的历史。」

今天天还没亮，各地选民就排起长长的队伍，等待投票所开门。受到疫情影响，民众大致保持距离，并强制戴上口罩。

缅甸近几个月来病例激增，导致全国大片区域进行封锁，造势活动多半改在线上进行，网路上充斥敌对阵营之间的仇恨言论。

但亲自领导抗疫的翁山苏姬拒绝延后投票。

27岁民众Khine Zar Chi来到仰光市区，这是她第一次投票。她说：「我一点都不怕感染2019冠状病毒疾病。」「如果为了妈妈苏（指翁山苏姬）而死，我不在乎。」

当局除允许年长者事先投票，也允许境内移民在临时选区投票。

但国际危机组织（International Crisis Group）警告，举办这次选举可能衍生出「严重的公共卫生后果」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）6日呼吁缅甸举行一场「和平、有序、可信」的选举，然而选举可信度早已受人质疑。将近60万还在缅甸境内的洛兴雅穆斯林被剥夺公民身分和投票权等权力，其中近半数都已届投票年龄。

人权团体「英国缅甸运动」（Burma Campaign UK）就说，「这是一场实行种族隔离的选举」，「比上次更不自由、更不公平」。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP