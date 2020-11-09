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（法新社香港9日电） 美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）上周末赢得总统大选后，消除了市场主要不确定性因素，投资人希望国会议员现在将专注于让新一轮经济刺激措施过关，带动亚洲股市收高。

尽管美国总统川普尚未承认败选，并在若干州提出法律挑战，但拜登将成为美国第46位总统的结果获得广泛接受，为股票交易员移除今年的一个关键障碍。

观察员表示，现在焦点将放在拜登的经济和外交政策手段，在性格暴冲的地产大亨川普结束4年执政后，外界乐观预期未来的领导层较为稳定。

万达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）说：「亚洲认为拜登可能会重新参与国际贸易事务，这对亚洲是利多。」

「亚洲的地缘政治紧张局势也会稍微降低，但我认为中国和美国产生分歧已经根深蒂固，形成新常态。」

东京股市劲扬2.12%，香港股市上涨1.18%，上海股市上扬1.86%，台北股市扬升1.19%，首尔股市上涨1.27%，雪梨股市上扬1.75%，新加坡股市扬升1.19%，曼谷股市攀涨2.05%，雅加达股市小涨0.38%，威灵顿股市上涨1.83%。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

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