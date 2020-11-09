亲德黑兰派系乐见拜登当选 伊拉克忧强硬派坐大

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（法新社巴格达8日电） 伊拉克的亲德黑兰派系今天欢迎拜登（Joe Biden）当选美国总统，这让巴格达官员和活跃人士提高警觉，担心美国和伊朗关系趋缓，恐让伊拉克强硬派坐大。

巴格达常夹在两大盟友华盛顿与德黑兰竞逐影响力的拉锯战之中，2018年以来，美国总统川普对伊朗施加「最大压力」，让拉锯战更形激烈。

德黑兰支持的伊拉克派系希望拜登翻转川普政策，诸如轰炸强硬派组织、对亲伊朗人士施加制裁等等。

伊拉克亲伊朗派系、强硬派「真主党旅」（Kataeb Hezbollah）的发言人末依（Mohammad Mohyi）表示：「川普的时代非常负面，是个破坏的时代。」

他告诉法新社：「我们希望新政府可藉由结束危机、撤出军队，解决这种情况。」

末依抨击川普1月间犯下的「最大罪」，就是在巴格达发动无人机攻击，击毙伊朗指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）以及对创建「真主党旅」扮演关键角色的伊拉克最高指挥官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

那场针对性的攻击让伊拉克怒不可遏，国会投票通过要把所有外国军队逐出国外，但川普也不甘示弱，扬言对伊拉克施加瘫痪性制裁作为回击。

许多人希望那种局面能有改变。

和伊朗结盟的「真主党高贵者运动」（Harakat Hezbollah al-Nujaba）发言人沙姆马里（Nasr al-Shammary）表示：「或许选个仰赖整合政策的人，可为国家间的合作铺路。」

深具影响力的逊尼派领袖坎亚尔（Khamees al-Khanjar）同意这种说法。

他说：「拜登胜选是世界翻转新页、朝向稳定和对话的新机会。」

上述反应让伊拉克部落客尤赛夫（Youssif）有点担心，「那些昔日说美国『邪恶』、提出『美国去死』这种词的政治人物，如今向拜登赢得总统大选道贺，就像一位老朋友赢了」。

由于锁定美国大使馆的火箭攻击加剧，美国和伊拉克的关系今年稍早趋于紧张，5月间接任伊拉克总理的哈德米（Mustafa al-Kadhemi）试图修补关系，8月在华府会见川普和政府高层。

哈德米当时也会见了民主党籍的联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi），他的幕僚告诉法新社，为了因应一旦拜登胜选，这是「开启大门」的方法。

拜登打算采取什么样的外交政策目前几乎不明朗，但他2003年曾投票赞成进军伊拉克推翻海珊（Saddam Hussein），2006年还曾共同执笔一篇争议性的投书，呼吁伊拉克什叶派、逊尼派和库德族「3个区域大致自治」。

哈德米也道贺拜登当选，但伊拉克部分官员告诉法新社，有人担心亲伊朗派系或因「拜登当总统而壮大」，破坏哈德米收编派系的计画。

还有人担心拜登会对伊朗递出橄榄枝，重启前总统欧巴马时代的核子协议。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP