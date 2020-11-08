川普指控大选舞弊 同党参议员呼吁别认败选

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（法新社华盛顿8日电） 美国共和党籍总统川普（Donald Trump）指控大选有舞弊情事，同党的资深联邦参议员葛兰姆今天呼吁川普奋战下去且不要承认败选，还说必须针对川普做出的指控进行调查。

川普一再提出毫无根据的选举舞弊指控，甚至在选举结果显示民主党总统候选人拜登（Joe Biden）胜出的情况下，依然坚称自己赢得总统大选。

南卡罗来纳州联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham ）接受美国福斯新闻频道（Fox News）访问说：「如果拜登胜选，我们会跟他合作，但川普还没有输。」

葛兰姆表示：「别承认败选，总统先生，奋战下去。」

他还说：「我们担心的一切都成真了，如果我们没在2020年反击，我们会永远无法再赢得总统大选。」

其他共和党高层人士依然拒绝承认拜登胜选，还说必须进行法律诉讼，且计票作业要继续下去。

联邦众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）也接受福斯新闻频道访问说，在总统选举中需要确保每一张合法选票都计算到，且完成每一场重新计票，「只有那样，美国才能决定谁赢得大选」。

目前美国多家媒体已宣布，拜登（Joe Biden）至少斩获279张选举人票，超越赢得总统大选所需的270张门槛，川普的选举人票则有214张。（译者：陈彦钧）

© 2020 AFP