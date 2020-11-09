拜登宣布组成疫情顾问小组

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统当选人拜登今天宣布未来新政府2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情顾问小组的领导人名单，有3名科学家入列。他并概述上任后将如何立即优先应对疫情。

拜登（Joe Biden）的过渡政府团队发布声明表示，疫情顾问小组将由3人共同担任主席，分别是流行病学家暨前美国食品暨药物管理局（FDA）局长凯斯勒（David Kessler）、前美国公共卫生局局长莫西（Vivek Murthy），以及耶鲁大学公共卫生学教授努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）。

声明还说，顾问小组将有10名成员，包含免疫学家、流行病学家、生物防御专家到高层公共卫生官员。

疫情已在美国夺走23万7000多条人命，死亡人数居全球之冠。根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）追踪的数据，美国已连续7天单日新增确诊在10万例以上，显示疫情无缓和迹象，累计确诊朝1000万例逼近。

拜登在声明中表示，Covid-19疫情依旧是「我们的执政团队将面临的最重要战役之一」，而他将向科学家和专家请益。

拜登的疫情顾问小组将协助他规划应对全美疫情再度升温的方法，并确保若出现一支安全的疫苗将有效率发放，同时保护染疫高危险族群。

拜登曾承诺，他的团队将规划一份抗疫蓝图，并在他上任第一天就开始实施。

拜登和副手贺锦丽（Kamala Harris）已预告，他们今天将一同在德拉瓦州的威明顿（Wilmington）听取顾问小组发表疫情简报，随后拜登将就疫情和经济复苏发表谈话。

© 2020 AFP