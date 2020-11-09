新冠肺炎全球逾5037万确诊 至少125.5万人病故

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎9日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间9日11时（台湾9日晚间7时），全球至少125万5803人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少5037万6020例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3271万8100人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球8日通报新增5620人病殁、48万4920起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（548死）、印度（490死）与伊朗（459死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计23万7584人病故、997万2333例确诊，至少385万1465人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万2397人丧生、566万4115例确诊）、印度（12万6611人丧生、855万3657例确诊）、墨西哥（9万5027人丧生、96万7825例确诊）及英国（4万9044人丧生、119万2013例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有113人染疫丧命；其次依序为秘鲁（106人）、西班牙（83人）、巴西（76人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计41万2633死、1163万6975例确诊；欧洲累计30万7224死、1277万3490例确诊；美国和加拿大共计24万8090死、1023万3629例确诊。

亚洲共计17万7323死、1107万6047例确诊；中东地区共计6万4581死、274万2914例确诊；非洲共计4万5011死、188万3036例确诊；大洋洲共计941死、2万9933例确诊。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2020 AFP