曾抢先贺川普连任 斯洛维尼亚总理仍未恭喜拜登

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（法新社斯洛维尼亚卢比亚纳8日电） 4天前曾在局势尚未明朗的情况下就贸然恭喜美国总统川普连任成功的斯洛维尼亚总理詹沙，今天仍不愿向当选总统的拜登道贺，仅表示他希望和美国保持「友好关系」。

詹沙（Janez Jansa）在推特上写说：「美国是我们的战略伙伴。」

「我所领导的整个斯洛维尼亚政府已与美国建立起密切、友善的关系，不论美国总统来自哪一个政党，未来都不会有任何改变。」

川普的妻子梅兰妮亚（Melania Trump）来自斯洛维尼亚，本周稍早，当这次美国总统大选的计票才刚开始之际，詹沙就推文向美国共和党道贺，表示「很明显的，美国民众选择了川普。」

在他今天的推文中，詹沙仍未向拜登（Joe Biden）道贺。在这次美国大选选前，詹沙曾称拜登会是「美国史上最弱的总统之一」。

美国新闻媒体7日预测拜登胜选、祝贺从全球各地涌入之际，詹沙却对这个结果表示怀疑，称川普的团队在一些州提起诉讼后，法院将会做出最后的裁决。

詹沙是反移民的斯洛维尼亚民主党（Slovenian Democratic Party）的领导人，在3月2019冠状病毒疾病（COVID-19）期间组成联合政府。詹沙是匈牙利总理奥班（Viktor Orban）的亲密盟友，奥班同样也是持力挺川普的立场。（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

© 2020 AFP