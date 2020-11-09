柏林人挥别泰格尔机场 冷战期交通命脉走入历史

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（法新社柏林8日综合外电报导）德国新机场柏林布兰登堡机场（BER）启用一周后，冷战时期打造的泰格尔机场（TXL）今天送走最后一班飞机，正式走进历史。

法新社摄影记者目睹，飞往巴黎的法国航空公司AF1235航班，正是今天下午最后一班飞离泰格尔机场（Tegel Airport）的班机。

数千名民众昨天早就聚集在泰格尔机场，目送最后几班客机离去。路透社报导，许多人在社群媒体上发文说「谢谢泰格尔机场」。

泰格尔机场在1960年首度开放商用航班使用。在冷战时期西柏林隶属西德，但被共产党统治的东德包围，泰格尔机场便是西柏林与世界各地联系的主要门户之一。

在建造之初，泰格尔机场原计划一年旅客数量250万人次，但到2014年却处理高达2000万人次。近几年来泰格尔更是出了名地拥挤，常传班机延误以及行李遗失。

位于柏林东南方的新机场柏林布兰登堡机场延迟9年落成，期间泰格尔机场继续运转，关闭日期也一再延后。

终于柏林布兰登堡机场在上周开幕启用，当天德国汉莎航空（Lufthansa）与易捷（Easyjet）的特别航班也顺利着陆。

泰格尔机场结束营运后，原址将开发为全新社区，可容纳1万名居民，并有商店、学校及其他设施。

泰格尔的六角形航厦，目前已是受保护的历史古迹，未将成为都会发展中心，由柏林博伊特应用科学大学（Beuth University of Applied Sciences）来经营。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP