梅克尔：德国将与美国并肩面对全球挑战

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（法新社柏林9日电） 美国民主党总统候选人拜登击败共和党籍现任总统川普后，德国总理梅克尔今天誓言会与美国并肩克服全球挑战，包括2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情和全球暖化等问题。

梅克尔（Angela Merkel）今天发布的声明，用语明显比4年前川普进驻白宫时热情。梅克尔强调：「两国友谊已挺过时间的考验。」

梅克尔指出拜登「在外交政策上有数十年经验」，「曾与他有过愉快的会面与交谈」。

梅克尔也说，拜登的副总统人选贺锦丽（Kamala Harris）是「此职位第一位女性及两个移民之子」，这「鼓舞」了许多人。

相较之下，梅克尔2016年则以反常的警告回应川普胜选。她当时表示，唯有在美国总统尊重民主价值的情况下，才会跟他合作。

这次，梅克尔承诺会与美国「肩并肩」面对「冠状病毒疫情的艰难考验…（以及）对抗全球暖化与恐怖主义」。她并指出，德国与美国有多重共同利益。

梅克尔除承诺会与美国合作外，也提到欧洲人将付出更多来尽自己的一分力。

她表示：「德国人与欧洲人知道，在21世纪，我们必须在这份伙伴关系上承担更多责任。」

「美国依然是我们最重要的盟友，但它期待我们更加努力、确保我们自己的安全，以及为了我们自身信念在全世界挺身而出，这合乎情理。」

© 2020 AFP