亚美尼亚与亚塞拜然签停火协议 终结数周战事

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（法新社亚美尼亚首都叶里凡10日电） 亚美尼亚、亚塞拜然与俄罗斯今天达成协议，同意终结争议地区纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）数周以来的激烈战火。

这份宣告从当地时间今天凌晨1时生效的全面停火协议，引发亚美尼亚人不满，愤怒的抗议群众闯入首都叶里凡（Yerevan）政府机关总部翻箱倒柜、砸窗泄愤。

亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）宣布这份终结战事的「痛苦」协议后，不满的群众也夺下国会控制权，在议场内呼吁帕辛扬下台。

帕辛扬表示，「我已和俄罗斯及亚塞拜然总统就终结卡拉巴赫战争一事签下声明」，他称此举让他个人和全体人民都感到「无法言喻的痛苦」。

他还说：「经过深入分析军事情况后，我才做了这个决定。」

为夺回争议地区纳卡区，亚塞拜然先前在战事中取得一连串胜利。

亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，帕辛扬除了签下这份「历史性协议」之外，已别无选择。阿利耶夫透过电视发表谈话：「一只铁腕逼迫他签下这份文件。这本质上就是投降。」

这份停火协议将终结亚美尼亚与亚塞拜然6周以来为了纳卡区而起的激烈冲突。纳卡区虽位于亚塞拜然境内，却由亚美尼亚人所据，1990年代在一场痛苦的战争中脱离亚塞拜然控制。

虽然各国一直努力促成和平协议，但数十年来亚美尼亚与亚塞拜然冲突持续升温，今年9月底开始，又爆发新一波战事。

目前已证实逾1300人在这场战事中丧命，其中包括数十名平民，但据信确切死亡人数远远不止这个数字。

© 2020 AFP