史恩康纳莱演庞德首支道具枪 下月洛城拍卖

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（法新社洛杉矶9日电） 已故好莱坞男星史恩康纳莱首度主演的庞德系列电影，当中使用的华瑟PP手枪，即将于下个月初在洛杉矶拍卖，预估成交价落在15万至20万美元（约新台币420万至570万元）。

这位来自苏格兰的男星1962年主演「第七号情报员」（Dr. No），片中他手里握着就是这把华瑟PP（Walther PP）手枪。史恩康纳莱（Sean Connery）上个月在位于巴哈马（Bahamas）的家中过世，享耆寿90岁。

朱力安拍卖公司（Julien's Auctions）执行董事诺兰（Martin Nolan）表示：「007拿着这把枪的轮廓将成为詹姆士庞德（James Bond）系列电影最独特的剪影，并且是史上最具辨识度的流行文化指标之一。」

在第七号情报员片中，庞德的老板也就是英国秘密情报局的上司下令，他才心不甘情不愿把老旧、卡弹的贝瑞塔（Beretta）手枪，换成获得「美国中央情报局（CIA）背书」的华瑟手枪。

之后约25部庞德系列电影，华瑟多款型号仍是007情报员的专用手枪。

这把淡出萤幕的手枪，也就是史恩康纳莱主演首部庞德系列电影里使用的两把道具之一，直到在2006年的拍卖会成交前，由原第七号情报员剧组的枪械师珍藏。

预计在12月3日于比佛利山庄（Beverly Hills）线上举行的「昨日传奇与今日巨星三部曲：好莱坞」（Icons & Idols TRILOGY: Hollywood）拍卖会，将拍卖超过500件收藏品，这把华瑟PP手枪就是其中之一。

其他备受瞩目的收藏品包括由汤姆克鲁斯（Tom Cruise）主演「捍卫战士」（Top Gun）戴的飞行员头盔，以及阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主演「魔鬼终结者2」（Terminator 2: Judgment Day）穿着的摩托车皮夹克等。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP