号召暴力对待民主党人 阿肯色州小城警长辞职

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（法新社洛杉矶9日电） 美国南部阿肯色州小城马绍尔的警长霍兰德因不满美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）胜选，于是在社群媒体号召暴力对待民主党人，引起各界挞伐。他已引咎辞职。

马绍尔（Marshall）位在阿肯色州（Arkansas）首府小岩城（Little Rock）以北180公里处。拜登胜选后，霍兰德（Lang Holland）在右派社群媒体Parler宣泄他的不满。

根据截图，霍兰德在一则现已删除的贴文写道：「在他们所作所为之后，永远不要让他们忘记自己是叛徒，也无权在这个共和国生活。」

霍兰德在另一则贴文写道：「所有马克思主义民主党人去死。毫不留情，不留活口！！」

霍兰德另在一则贴文附上希拉蕊（Hillary Clinton）与前总统欧巴马（Barack Obama）等民主党人穿囚服的照片，并写道：「我祈祷照片里的所有人在绞刑台被吊死，被五马分尸！！！不准比这些轻。」

霍兰德的贴文引发当地和其他地方居民愤怒后，他已在上周末辞职。

马绍尔市长艾略特（Kevin Elliot）发布声明表示：「马绍尔居民绝不支持或容忍对任何人霸凌或暴力威胁，无论对方的政治倾向为何。」（实习编译：李凯欣/核稿：张正芊）

© 2020 AFP