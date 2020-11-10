因偷暗号丑闻遭开除 前总经理告太空人

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（法新社洛杉矶9日电） 因太空人陷入「偷暗号」丑闻，让前总经理鲁诺遭开除，但他认为自己成为「代罪羔羊」，控告球队是为了省下2200万美元才开除他。

针对休士顿太空人于3年前夺冠那年所涉及的作弊行为，美国职棒大联盟MLB在1月调查出炉后做出惩处，罚太空人总经理鲁诺（Jeff Luhnow）、总教练辛区（AJ Hinch）无薪停职一年，太空人丧失2020年、2021年第1轮、第2轮选秀权，并被罚款500万美元，太空人随后也开除鲁诺、辛区。

但根据今天向德州哈立斯郡（Harris County）地方法院提出的诉讼，鲁诺指他被太空人拿来当作代罪羔羊，并索取他合约中球团尚未偿付的2200万美元（约新台币6亿2833万元）薪资。

太空人球员因为提供证词获得豁免，让鲁诺、辛区成为因偷暗号事件被惩处的「唯二两人」。辛区在停赛期满后，最近被底特律老虎聘为总教练，鲁诺则仍未重返棒球圈。

鲁诺的诉状上说：「太空人开除鲁诺只是为了让他成为球队的代罪羔羊，而设计并执行该计画的球员和影片室的工作人员则未受罚。」

「更令人震惊的是，偷暗号计画中的罪魁祸首，大多仍获球团雇用。太空人罗织鲁诺的罪名以将他开除，是为了省下他合约上2200万美元的保障薪资。」

上个月受访时，鲁诺仍坚持他的清白，称自己对偷暗号一事毫不知情。

他说：「我不知道我们在作弊，我完全不知道，我并没有涉入其中。」

© 2020 AFP