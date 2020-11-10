拜登胜选 预告美国将对中国采取更尖锐策略

广告 继续浏览后续

（法新社北京10日电） 美国民主党候选人拜登赢得总统大选，他的行事风格或许不如现任总统川普好斗；但专家认为，在拜登主政后，强权对手大国中国在贸易、人权和安全等事务上，将面临美国更大压力。

川普4年总统任内，美中关系充满怨怼和互控；川普不仅对中国祭出关税惩罚，还将Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情归咎于北京。

拜登（Joe Biden）承诺会对中国采取更审慎态度，同时在国际舞台上修补残破的联盟关系。这么做可能会对北京带来更尖锐的地缘政治威胁。

澳洲独立智库「中国政策中心」（China Policy Centre）主任倪凌超分析：「川普对中国采取非常具攻击性的政策，…基本上试图在所有战线施压中国。」

「拜登执政下，我想我们将见到更深思熟虑的（对待中国）方法，更聪明也更锁定目标，…不会只把焦点放在攻击，而是考虑长期竞争。」

分析家也说，华府和北京关系的发展方向已不会改变，美国不分党派的政治人物已决心要确保美国在经济和军事上的霸位，并削弱中国的崛起势力。

拜登自从胜选后，便一再强调要和解及结盟。他上任后很可能将改善从欧洲到亚太地区的美国联盟关系，并建构一道团结阵线，以对抗中国在台湾到华为等一系列议题所展现的科技、贸易和安全野心。

拜登长期幕僚布林肯（Anthony Blinken）在选战期间曾表示，拜登上台后将准备吓阻中国的侵略行动。

相较于川普对中国态度反覆无常，一会对中国货品施加关税，一会又称中国国家主席习近平是他的「朋友」，专家预料，拜登政府将对北京构成更广泛的挑战。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院（S. Rajaratnam School of International Studies）学者芮斯尼克（Evan Resnick）表示：「在地缘政治议题上，我们很可能将见到（美国采取）更有连贯性且更具对抗性的政策。这恐怕会令中国相当紧张。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP