捷克情报单位公布报告 批判中俄间谍渗透行动

广告 继续浏览后续

（法新社布拉格10日电） 欧洲联盟（EU）成员国捷克的情治单位今天公布报告披露，俄罗斯和中国在捷克的情报工作，去年对捷克国家安全和其他重要利益构成迫切威胁。

捷克情治机关「安全情报服务」（Security Information Service，BIS）在年度报告中指出，俄罗斯和中国的情报服务在促进两国海外利益时，皆扮演重要角色。

安全情报服务表示：「两者主要差别在于，俄罗斯会想办法破坏对手稳定和分化对方势力，中国则试图在全球建立一个以中国为中心的群体，当中所有国家都承认中国利益的合法性。」

俄罗斯所有情治机关去年都在捷克境内活动。这些以外交为掩护的情报活动，除了大力促进俄罗斯利益和宣扬克里姆林宫的观点，还大大提升俄国在捷克的名声。

安全情报服务另指出，中国间谍以外交官、记者和科学家等身分掩护，并「利用捷克对中国投资的开放环境」达成目的。他们锁定科技业、军事、安全、基础建设、医疗卫生、经济和环保等领域，想办法塑造对中国的好感。

安全情报服务还说，外国间谍攻击捷克的网路，锁定对象包括捷克外交部、海外使馆和捷克防毒软体公司Avast的设施，这些行动背后主谋是中俄两国的情报单位。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP