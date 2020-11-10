热带风暴伊塔横扫中美洲 宏都拉斯增至57死

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（法新社宏都拉斯德古西加巴9日电） 飓风伊塔（Eta）上周登陆中美洲后减弱为热带风暴，重创宏都拉斯和瓜地马拉等国家。宏国当局今天表示，境内死亡人数倍增至57人，8人下落不明。

宏都拉斯是灾情最惨重的国家之一，全国大范围地区淹水，当局昨天通报有23人丧命。

宏国重要经济地带苏拉谷（Sula Valley）两条主要河流泛滥成灾，数以万计民众受困。

宏国紧急应变委员会（COPECO）说，有8人依旧下落不明。

宏都拉斯总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）感谢驻扎在宏国中部巴麦洛拉（Palmerola）的联合特遣部队美军和邻国萨尔瓦多，协助搜寻受害者。

萨尔瓦多的21人救难团队7日抵达宏都拉斯，参与搜救作业。

约60辆车组成的车队今天载着食物和其他物资从萨尔瓦多抵达宏都拉斯，以帮助受害者和救难及医疗团队。

伊塔上周以4级飓风威力席卷中美洲，酿成200多人死亡或失踪，3日登陆尼加拉瓜后，减弱成热带风暴。萨尔瓦多、哥斯大黎加、巴拿马、古巴和墨西哥分别受到不同程度的影响。伊塔今天挟带强风和豪雨，横扫美国佛罗里达州。

截至目前，通报最多死亡人数的是国家是瓜地马拉，约150人丧命或失踪；与伊塔有关的豪雨和冷锋也在墨西哥南部奇亚帕斯州（Chiapas）夺走至少20条人命。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP