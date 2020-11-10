疫苗研发利多 亚股涨多跌少

广告 继续浏览后续

（法新社香港10日电） 亚洲股市今天涨多跌少，主因报导指出2019冠状病毒疾病（COVID-19）候选疫苗预防效果达90%，激励市场对疫苗可能于今年推出，让重创全球经济的疫情划下句点的期待。

美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech昨天宣布联手研发的疫苗第3阶段临床试验初步结果后，美股和欧股伴随油价飙涨，避险资产价格则大跌。

拜登（Joe Biden）上周末赢得美国总统大选，为股票交易大厅��除大量不确定性后，市场就已经弥漫浓厚买进气氛，疫苗相关新闻再大举提振市场信心。

信安环球投资公司（Principal Global Investors）首席策略师夏哈（Seema Shah）说：「选举迷雾消除后，允许市场基本面再度获得关注，最近的疫苗相关新闻意味『恢复正常』应该会更快而非更迟到来。」

东京股市小涨0.26%，香港股市上涨1.10%，首尔股市小涨0.23%，雪梨股市上扬0.66%，新加坡股市劲扬3.67%，曼谷股市攀涨4.31%，雅加达股市上扬1.99%，威灵顿股市扬升0.40%。

马尼拉股市大涨5.23%，也由于尽管菲律宾经济连3季萎缩，但有迹象显示经济正在改善。

上海股市下跌0.40%，台北股市下挫0.35%。

© 2020 AFP