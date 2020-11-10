白宫再传2官员染疫 川普法律战操盘手也确诊

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（法新社华盛顿9日电） 媒体今天报导，又有两名与美国总统川普亲近的人士染疫，确诊的除了住房部长卡森，还有选后将为川普操盘法律战的资深顾问博西。

住房与城市发展部副幕僚长贝克（Coalter Baker）告诉全国公共电台（NPR），该部69岁的部长卡森（Ben Carson）感染了2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

贝克在声明中说：「他精神很好，也觉得自己很幸运能获得有效的疗法。这些治疗十分有效，且可加速他的复原。」

根据美国广播公司（ABC）电视网的报导，卡森曾短暂在华府外的华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治疗，曾经染疫的川普也是在那里接受治疗。

卡森3日曾待在白宫，关注总统大选结果。

美国国家广播公司（NBC）新闻表示，另一名总统身边的高阶幕僚，资深顾问博西（David Bossie）也在白宫的活动里，他昨天的病毒检测也呈阳性反应，并已在家自行隔离。

55岁的博西，几天前已经被钦点，要领导总统针对大选结果进行法律挑战的团队。

媒体6日报导，指白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）在大选后，被检验出对病毒呈阳性反应。目前无法确定梅多斯是在何时染疫。

华盛顿邮报（ Washington Post）表示，川普4日向白宫内部约150名他的工作人员和支持者发表谈话时，梅多斯就在其中。

川普政府的主要成员，最近几周陆续传出确诊消息，其中包括川普本人，和他的太太，第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）。

截至今天晚上，美国有超过1000万人染疫，有23万8000人因此丧命。

在川普和媒体预测已经胜选的前副总统拜登（Joe Biden）在竞选入主白宫期间，疫情一直是一个关键的议题。

© 2020 AFP