秘鲁总统涉贪 国会压倒性票数通过弹劾

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（法新社利马9日电） 秘鲁国会今天表决通过弹劾总统毕斯卡拉（Martin Vizcarra），他被控于2014年担任地方首长时收受企业贿款。

秘鲁国会在总数130席中，以105票通过弹劾，远远超过通过表决所需的87票，仅有19票反对、4票弃权。

依据宪法，国会议长梅礼诺（Manuel Merino）将代理总统职务，直到明年7月底。

毕斯卡拉的前任、即前总统库辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）也是因被控贪腐快要被弹劾，于2018年被迫辞职。

秘鲁将于明年4月11日举行总统大选。政治分析师阿尔瓦雷兹（Augusto Alvarez）说，秘鲁在制度上更疲弱了，梅礼诺也会是一名疲弱的总统，这就是在新型冠状病毒疫情背景下筹备明年大选的可能状况。

毕斯卡拉被控于2014年在秘鲁南部莫克瓜（Moquegua）地区任首长时收受约62万美元贿款。数名商界人士声称，他们曾支付贿款给毕斯卡拉，以谋得莫克瓜的公共工程合约。

但57岁的毕斯卡拉否认这些指控，他今天向国会议员表示，指控中提到的合约是联合国机构指派的，不是他当时在莫克瓜的地方政府指派的。

© 2020 AFP