缅甸睽违5年首见穆斯林议员

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（法新社仰光10日电） 西图貌（Sithu Maung, 译音）今天庆祝选上国会议员时表示，国会长达5年没有穆斯林议员，现在需要一个人来捍卫少数族裔权益。

翁山苏姬所属政党「全国民主联盟」（National League for Democracy, NLD）此次推出1100多位候选人，其中仅2名穆斯林，33岁的西图貌是其中之一。2015年上次大选时，全国民主联盟穆斯林候选人挂零。

穆斯林占全国人口约4%，且极度遭受歧视。

西图貌在投票所亲眼看到选民对他的反应，就知道胜利在望，但最后得以在仰光市中心选区拿下高达8成票数，还是让他十分激动。

西图貌简朴的办公室，设在一座摇摇欲坠的建筑物内，他在里面受访时告诉法新社：「大家在我经过他们的房子时鼓掌喝采，还喊我的名字。」

完整的官方计票结果预料本周稍晚才会出炉，但全国民主联盟有信心大获全胜，因此数以千计支持者等不及结果出炉，不畏疫情，纷纷上街庆祝。

西图貌的选区是缅甸族裔最多元的选区之一，约3万名居民中，佛教徒、穆斯林人数不相上下，其他还有若开人（Rakhine）、华裔以及印度裔。

西图貌承诺说：「我会为各种宗教的人做事，特别是遭到歧视、受到压迫，或被剥夺人权的人。」

但西图貌不愿公开评论洛兴雅难民问题。洛兴雅人在缅甸遭受迫害，重创了翁山苏姬在国际社会眼中的形象。

© 2020 AFP