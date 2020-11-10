美参院领袖麦康奈：川普有权挑战选举结果

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（法新社华盛顿9日电） 美国国会共和党大老麦康奈（Mitch McConnell）今天说，总统川普完全有权在多州挑战选举结果，坚称检视选举结果不会损害民主。

川普至今仍拒绝承认在大选中败给民主党籍对手拜登（Joe Biden），联邦参议院多数党领袖麦康奈在川普变成跛鸭（lame duck）总统的国会开议首日上说：「总统川普100%有权调查选举舞弊指控，并权衡他的法律选项。」

数家美国新闻网7日预测，拜登累计的选举人票至少达279张，超过入主白宫所需的270张门槛；尽管如此，川普与他的团队坚称总统大选尚未结束，多名共和党籍国会议员也敦促川普不要承认败选。

白宫已在票数接近的几个州提出法律挑战，尤其是在关键的宾夕法尼亚州。根据美国各大电视新闻网数据，拜登以4万5000多张票或约0.67%幅度领先川普。

麦康奈表示，如果出现了影响结果的大规模舞弊情况，「每一个美国人都希望查明清楚」，如果民主党人有信心选举是公平的，「他们应该没有理由担忧被放大镜检视」。

他又说：「不用多说，总统提出一些法律调查，并不代表我们的共和国就此结束。我们尊重法治，我们相信我们的制度。」

根据数州与民主、共和两党的选务官员，目前没有可信证据显示选举出现普遍诈骗或选民舞弊情况。

然而，川普一再声称出现大规模舞弊，7日在推特宣称：「我赢得这场选举，大胜！」

2020年大选结果取决于几个摇摆州，像是宾州、密西根州、威斯康辛州、亚利桑那州、内华达州、乔治亚州和北卡罗来纳州。

川普与他的盟友宣称，有数以千计的「不合法」选票改变了这些选战的结果，以试图让美国媒体宣布拜登赢得选战无效。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP