COVID-19全球逾5090万确诊 至少126万人病逝

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（法新社巴黎10日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间10日11时，全球至少126万3890人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少5090万7770例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3312万1400人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球9日通报新增6867人病殁、46万5514起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为法国（548死）、西班牙（512死，自先前于6日通报的死亡人数至今）与美国（489死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计23万8251人病故、1011万552例确诊，至少392万8845人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万2628人丧生、567万5032例确诊）、印度（12万7059人丧生、859万1730例确诊）、墨西哥（9万5255人丧生、97万2785例确诊）及英国（4万9063人丧生、121万3363例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有114人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（106人）、西班牙（84人）、巴西（77人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计41万3838死、1167万3023例确诊；欧洲累计31万1035死、1303万1112例确诊；美国和加拿大共计24万8791死、1037万5229例确诊。

亚洲共计17万8001死、1112万6994例确诊；中东地区共计6万5666死、277万7847例确诊；非洲共计4万5618死、189万3627例确诊；大洋洲共计941死、2万9947例确诊。

© 2020 AFP