Xbox Series X全球上市 与PlayStation 5正面交锋

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（法新社东京10日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情创造空前的全球游戏需求，微软（Microsoft）新一代Xbox主机今天在全球发售，展开与索尼最新一代PlayStation主机的年末购物季销售大战。

Xbox Series X抢在索尼（Sony）下一代PlayStation 5发行前2天开卖，双方正面交锋有可能主导本购物季的游戏产业。

自去年12月底疫情扩散以来，全球已有125万人死亡，逾30亿人处于某种形式的封锁状态，世界各地愈来愈多人寻求消遣活动，造就游戏市场的需求大幅飙升，这些新游戏也乘势推出。

虽然封城与防疫限制措施可能会刺激销量，但这也导致许多公司必需要以线上方式举行发表会。

以最后一战（Halo）、战争机器（Gears of War）、极限竞速地平线（Forza Horizon）等游戏闻名的Xbox，为澳洲与纽西兰举行线上倒数活动。

疫情肆虐全球也意味着再不会有顾客在商店外扎营排队，反而更有可能透过线上抢购并配送到玩家的家中。

但专业金融咨询公司孚驰索思（FutureSource）分析师加拉德（Morris Garrard）在Xbox主机发售前告诉法新社，游戏市场需求一直很旺盛，且预计会保持这个趋势。

加拉德表示：「只要有存货，就会被买光，甚至几分钟内完售。」（实习编译：李凯欣/核稿：刘学源）

© 2020 AFP