光芒翻身打进世界大赛 凯许获美联年度最佳总教练

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（法新社佛州圣彼得堡10日电） 5年不知季后赛滋味的光芒去年重回季后赛，今年更一举打进世界大赛，调兵遣将灵活的凯许因此获选美联年度最佳总教练。

美国职棒大联盟MLB今天公布年度最佳总教练奖得主，坦帕湾光芒的凯许（Kevin Cash）击败芝加哥白袜的伦特利亚（Rick Renteria）、多伦多蓝鸟的蒙托亚（Charlie Montoyo）等人，获选美国联盟年度最佳总教练。

将满43岁的凯许，是光芒拿下年度最佳教练奖的队史第2人，过去麦登（Joe Maddon）曾在2008年、2011年两度获此殊荣。

光芒2014年无缘季后赛，凯许2015年接任总教练后，球队也连4年未能打进季后赛，但2018年首度在他执教下取得过半胜率，2019年拿下96胜66败在美联东区第2，终于得以持外卡进军季后赛。

MLB今年赛季因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，让赛程缩减为每队仅打60场，约一般赛季1/3的规模，且在9月1日例行赛接近尾声，争夺季后赛门票进入白热化的阶段，光芒阵中竟有13人被放在伤兵名单中。

而在光芒因为伤病等问题，使投手调度捉襟见肘之际，凯许靠着灵活的调度，最终让队上12名球员有救援成功，追平大联盟纪录，3.56的团队防御率更是全大联盟第3佳的表现，光芒因此拿下40胜20败，创下6成67的队史最佳胜率纪录，除在美联东区封王，并成为季后赛美联头号种子。

光芒在凯许带领下，在季后赛接连击败蓝鸟、纽约洋基、休士顿太空人，在世界大赛和洛杉矶道奇激战6场后，才以2比4败下阵来，与世界大赛冠军擦身而过。

凯许球员时期曾是波士顿红袜蝴蝶球大师威克菲德（Tim Wakefield）的御用捕手，是红袜2007年夺得世界大赛冠军的成员之一。2010年于球季结束后卸下球员身分，2013年起正式加入克里夫兰印地安人教练团，担任牛棚教练，2015年起正式接掌光芒兵符，担任总教练至今。

© 2020 AFP