全球逾5150万确诊 至少127.5万人病故

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（法新社巴黎11日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间11日11时（台湾11日晚间7时），全球至少127万5113人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少5153万1660例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3330万900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球9日通报新增1万601人病殁、66万2214起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1535死）、法国（1220死）与墨西哥（587死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计23万9695人病故、1025万8090例确诊，至少396万1873人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万2829人丧生、570万44例确诊）、印度（12万7571人丧生、863万6011例确诊）、墨西哥（9万5842人丧生、97万8531例确诊）及英国（4万9770人丧生、123万3775例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有117人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（106人）、西班牙（85人）、巴西（77人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计41万5236死、1173万1619例确诊；欧洲累计31万7525死、1333万9600例确诊；美国和加拿大共计25万317死、1052万9759例确诊。

亚洲共计17万8782死、1118万7597例确诊；中东地区共计6万6350死、280万5533例确诊；非洲共计4万5962死、190万7595例确诊；大洋洲共计941死、2万9962例确诊。（译者：曹宇帆）

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