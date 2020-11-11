涨势动能未能维持 亚股涨跌互见

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（法新社香港11日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗试验成功，加上美国总统大选民主党候选人拜登（Joe Biden）胜选等消息，都没能继续维持亚洲股市涨势动能，使亚股今天收盘走势出现分歧。

上周美国大选，前副总统拜登胜选，将从现任总统川普（Donald Trump）手中取得白宫控制权，对全球事务带来更多的确定性之际，股市已呈现上扬走势。

美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech宣布双方合作的2019冠状病毒疾病疫苗试验，显示保护效力达90%的消息，升高外界预期民众可以重返正常生活的希望，也为股市涨势增添柴火。

在防疫封锁期间重挫的类股纷纷大涨、扬眉吐气，在同一期间大涨的科技和医疗设备股则是重挫。

尽管前一天的美国股市涨跌互见，今天的亚股再度开高，不过，部分市场在获利卖压拖累下，盘中涨势不见，终场收低。

日本日经指数收盘涨1.78%；韩国首尔股市收高1.35%；新加坡股市收涨0.22%；台北股市上涨1.38%；澳洲雪梨股市涨1.72%；纽西兰股市涨升0.42%。

不过，港股恒生指数收跌0.28%，上海综合股价指数挫0.53%，深圳综合指数跌1.94%。市场投资人密切关注中国双11购物节，双11购物节被视为中国消费者是否摆脱疫情的指标。

© 2020 AFP