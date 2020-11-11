球员教练生涯都进名人堂 塞尔蒂克传奇汉索恩辞世

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（法新社纽约10日电） 球员时期8次戴上总冠军戒指，担任总教练时2度率队夺冠，以球员、总教练两种身分都进入篮球名人堂的NBA波士顿塞尔蒂克传奇汉索恩过世，享寿86岁。

汉索恩（Tom Heinsohn）曾是球员、总教练、评论员，与美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克的渊源长达60年之久。

球员时期曾是塞尔蒂克王朝的一员，1956-57球季进到NBA，是当年的新人王，9年球员生涯都在波士顿度过，帮绿衫军夺下8座总冠军，包括1959至1965年的7连霸及1957年，他自己也曾6次入选明星赛。

卸下球员身分后，1969-70球季起担任塞尔蒂克总教练，1973-74球季、1975-76球季两度率队夺得总冠军，自己也在1972-73球季获选为年度最佳总教练。

汉索恩是史上以球员、教练身分都入选名人堂的4人之一，其他3人分别是他塞尔蒂克的队友薛曼（Bill Sherman），及威肯斯（Lenny Wilkens）、伍登（John Wooden）。

球员时期与罗素（Bill Russell）、库西（Bob Cousy）等名将并肩作战，汉索恩生涯有平均18.6分的成绩。

塞尔蒂克1965年将汉索恩的球衣退休，他15号的球衣自此高挂在绿衫军主场。

汉索恩掌塞尔蒂克兵符期间，战绩427胜263败，率队获胜的场数在队史的排名中，仅次「红头」奥拜赫（Red Auerbach）的795胜。汉索恩6次带领塞尔蒂克打进季后赛、2次拿下总冠军，季后赛的战绩为47胜33负。

1977-78球季，塞尔蒂克开季战绩仅11胜23败，汉索恩因此遭到开除，3个球季后，他开始球评生涯。

© 2020 AFP