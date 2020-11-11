缩水球季12月开打 NBA顶级球星打奥运有望

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（法新社纽约10日电） NBA有关新球季的协议今天正式获董事会批准，而由于球季12月22日开打、每队只打72场例行赛，让顶级球星有机会参加东京奥运。

NBA声明指出，针对目前集体谈判协议中所做的调整，联盟董事会一致通过。这次NBA劳资双方的谈判，受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）的影响。

声明表示，联盟将继续针对新球季其他方面，与球员工会协商。

在9日达成的协议中，NBA劳资双方同意，新球季各队将打72场例行赛。一般来说，NBA球季各队都是打82场例行赛。

新球季12月22日开打，意味着NBA保住了商机无限的「耶诞大战」。

原订今年举办的东京奥运，因疫情延到明年进行，NBA新球季订在12月开打，让季后赛因此可在7月中打完，时间点是在奥运开打之前，这意味着联盟的顶级球星能够接受徵召，前往东京参加奥运。

协议中也提及，球员因为疫情可能面对减薪，幅度不能超过20%，这样的水准最多可延用3个球季。

在2020-21球季，薪资上限为1.09亿美元（约新台币31亿元），奢侈税的门槛则是1.32亿美元（约新台币38亿元），两项数字都与上季相同。

另外，自由球员11月20日起可以开始与球队协商，11月22日起可以签约。

© 2020 AFP