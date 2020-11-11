美国两党互争参议院掌控权 共和党暂领先一席

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（法新社华盛顿10日电） 美国联邦参议院改选情势紧绷，在北卡罗来纳州胜负明朗后，目前共和党以49席领先于民主党的48席，这对总统当选人拜登所属的民主党致力夺取参院掌控权来说，是又一次挫折。

在北卡罗来纳州，民主党候选人康宁汉（Cal Cunningham）承认败选，共和党籍参议员提里斯（Thom Tillis）确定连任。

康宁汉在声明中表示，虽然11月3日选举的计票最终结果尚未宣布，他已打电话向提里斯道贺，「选民表达了意见，我尊重他们的决定」。

美国联邦参议院共有100席，这次改选35席。目前总计共和党握有49席，民主党有48席。

现在众人目光都聚焦于乔治亚州的2席，由于目前领先者的票数都未过半，依乔州法律规定，明年1月5日将举行第2轮决选，结果产生后，才知道哪一党掌控参议院。

另外，阿拉斯加州也有1席归属仍未确定，但共和党籍参议员苏利文（Dan Sullivan）目前领先。

若两党席次五五波，则依照参议院规则，民主党籍副总统当选人贺锦丽（Kamala Harris）将可做出关键性决定。

参议院职权范围广大，除了立法权外，未来拜登任命部会首长也须经参议院同意；此外，最高法院大法官任命案也须获得参议院认可。

在联邦众议院方面，11月3日选举后，民主党仍掌握众议院多数。

拜登在2009年出任前总统欧巴马的副手之前，曾担任参议员长达36年，未来国会态势分裂，拜登将不得不使出谈判技巧和他对参院事务运作的娴熟经验。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP