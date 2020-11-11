英德等国贺拜登当选总统 蓬佩奥称川普持续执政

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（法新社华盛顿10日电） 美国亲密盟国的领袖今天纷纷致电总统当选人拜登，承诺将与新政府携手合作；但美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）却与大家不同调，坚称川普将持续掌权。

民主党籍的拜登在本月3日的总统大选中对决现任总统川普，7日媒体预测拜登在多个关键州告捷，累计选举人票超越当选所需的270张，笃定入主白宫。之后，英国首相强生（Boris Johnson）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与德国总理梅克尔（Angela Merkel）都陆续致电恭贺拜登胜选。

拜登在老家德拉瓦州告诉记者：「我要让他们知道，美国回来了。我们将回到战局，不是只有美国单打独斗。」

交接团队说，拜登计划与欧洲合力对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情与气候变迁，后者是川普与盟国存有剧烈分歧的众多议题之一。

与梅克尔通话时，拜登大赞对方的领导力，并呼吁重振美、德两国的跨大西洋双边关系，「包括透过北大西洋公约组织（NATO）和欧洲联盟」。拜登态度，迥异于川普重炮批评梅克尔的亲移民政策与适度国防支出立场。

而英相强生虽与川普关系密切，但与拜登通了20分钟的电话后，在社群网站推特（Twitter）提到期盼与拜登合作因应气候变迁，「推广民主，并摆脱疫情、重建美好未来」。其中，「重建美好未来」正是拜登的竞选口号。

七大工业国集团（G7）领袖全都已恭贺拜登当选总统，就连川普部分亲密盟友也跟进，包括以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）与沙乌地阿拉伯实质统治者、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天成了最新一位恭贺拜登当选的领袖。

俄罗斯、中国、墨西哥与巴西等国，是目前尚未恭贺拜登当选的国家。

美国媒体虽称川普已无机会翻盘，但川普拒绝承认败选，矢言提出法律挑战，并在没有证据的情况下，声称选举出现大规模舞弊。

国务卿蓬佩奥也与老板川普站在同一阵线，当记者询问是否配合拜登团队进行交接，他清楚表明川普的立场才是官方政府政策。

蓬佩奥在这场时而冒出火药味的记者会上说：「我们将平顺转移到第2任川普政府。」他说，全球应该对美国政府在过渡期与1月20日就职典礼后的运作充满信心。

川普不愿承认败选，本身并不具法律效力；但过去一向低调的总务署（General Services Administration）至今未签署相关文件，无法启动交接程序，扣住让拜登筹组下任政府的资金与安全简报。

911调查委员会（9/11 Commission）曾警告，总统交接期延宕威胁美国国安。委员会说，美国未能避免911恐攻，与2000年争议性大选后，小布希（George W. Bush）准备期受到压缩有关。

© 2020 AFP