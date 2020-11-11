辉瑞COVID-19疫苗物流面临3大挑战

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（法新社华盛顿10日电） 美国即将率先展开史上数一数二雄心勃勃的疫苗接种行动，目标在短短数个月内，分发并施打6亿剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

尽管大型疫苗行动并非新鲜事，数十年来，我们不乏对抗麻疹和流感经验，但根除冠状病毒却是全新挑战，因为第1，得在短时间内替大批人接种，第2，多数疫苗需要打两剂，第3，疫苗须存放极低温之处。

美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国BioNTech合作疫苗将成为美国第一款获授权使用的2019冠状病毒疾病疫苗，但相较于流感疫苗只须存放在平常冰箱，辉瑞疫苗得储存在摄氏零下70度。

辉瑞将从位于密西根州卡拉马朱（Kalamazoo）的该公司最大制药厂出货，透过货柜、卡车和飞机等方式分发疫苗。届时货柜内会放置干冰，每个货柜运送975瓶疫苗，每瓶5剂量，也就是每个货柜运送4875剂量。

辉瑞告诉法新社，每天会有6辆卡车运送疫苗给联邦快递（FedEx）、优比速（UPS）、DHL等空运业者，让它们在1至2天内把疫苗送至全国各地，全球目的地则在3天内送达。

辉瑞预期，要运送这些疫苗，每天平均得在全球飞20趟货机。

由于干冰如果从固态升华成气态恐对机组员带来危险，联邦快递得取得民航当局特殊许可，才能在机上放置这么大量的干冰，而这些箱子送抵最终目的地时，一天也仅能快速地开箱两次。

北卡罗来纳州立大学（North Carolina State University）疫情因应专家史万（Julie Swann）表示，大型接种问题还小，后续配送问题才大，因为医师办公室或药局空间太小，不适合在那些地方分发，因此美国人将得前往医院，甚至设置在停车场的大型配送中心接种，至少初期会是这样。

由于这些疫苗可存放在箱内两周，医院不需购买特殊的冷冻柜来存放。

美国政府的目标是在12月底前让抵抗力最弱的族群接种，接下来是医护工作者，在明年1月底前施打，美国全国民众则会在4月初之前接种。

辉瑞预定今年可生产5000万剂疫苗，2021年13亿剂，美国政府已经订购1亿剂，其中2000至3000万剂会在12月底前运送，欧洲联盟（EU）已订购2亿剂，日本1.2亿剂，英国3000万剂，加拿大则买了2000万剂。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP