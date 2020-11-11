马林鱼咸鱼翻身 马丁利获选国联年度最佳总教练

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（法新社迈阿密10日电） MLB马林鱼连10年胜率不到5成，连16季无缘季后赛，去年还吞下105败。今年在马丁利带领下闯进季后赛，他也获选为国联年度最佳总教练。

美国职棒大联盟MLB今天公布年度最佳总教练奖得主，迈阿密马林鱼的马丁利（Don Mattingly）击败圣地牙哥教士的丁格勒（Jayce Tingler）、芝加哥小熊的罗斯（David Ross）等人，获选为国家联盟年度最佳总教练。

马丁利是马林鱼队史上获得此奖的第3人，其他两人分别是2006年的吉拉迪（Joe Girardi）、2003年的麦肯伊（Jack McKeon）。

MLB今年赛季因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，让赛程缩减为每队仅打60场，约一般赛季1/3的规模，马林鱼更是受疫情影响的「重灾户」。因为马林鱼在开季之初爆发群聚感染，30人名单中有18人因此被放进伤兵名单，另有1人因担心疫情，自行选择不参加本季的比赛。

战力出现严重缺口，已经连16年不知道季后赛滋味，连续10个球季胜率不到5成，去年还吞下105败（另有57胜）的马林鱼，面临在47天内得打49场比赛的困境。但在马丁利的运筹帷幄之下，马林鱼硬是打出31胜29败，国联东区第2的成绩，继2003年后再度闯进季后赛。

在国联外卡系列赛，名列国联季后赛第6种子的马林鱼，还以2比0横扫例行赛国联中区龙头、国联季后赛第3种子的小熊，直到国联分区系列赛才不敌例行赛国联东区龙头、国联季后赛第2种子的亚特兰大勇士，结束今年的「惊奇之旅」。

球员时期曾在1985年获选年度最有价值球员（MVP）的马丁利，如今再获年度最佳总教练奖，是继罗宾逊（Frank Robinson）、贝勒（Don Baylor）、吉布生（Kirk Gibson）、托瑞（Joe Torre）之后的史上第5人。

© 2020 AFP