SpaceX载具获NASA认证安全 将送4人上太空站

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（法新社华盛顿10日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）3名太空人与1名日本太空人，14日将藉着太空探索科技公司（SpaceX）研发的火箭升空，前往国际太空站（ISS）。

法新社报导，美国先前倚赖俄罗斯协助火箭升空长达9年，今年5月在美国本土恢复美国制载人太空船发射升空。14日启程的任务是计画中第一项为期6个月的例行任务。

SpaceX为定期载送太空人而研发的「飞龙号」（Crew Dragon）太空船，今天获NASA正式认证为安全载具。

SpaceX为美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）创办，今年5月成功载送2名太空人前往国际太空站，并于8月平安返回地球，期间并未发生重大事故。

NASA署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）表示：「我极感骄傲地宣布，我们把载人太空船的定期发射活动，以美国制火箭和太空船回归在美国本土执行。」

美国太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、华克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聪一，计划于美国佛罗里达州时间14日晚间7时49分从佛州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，预计于8小时后抵达国际太空站。

这项任务对SpaceX来说可谓重大成就。波音公司（Boeing）太空船「星际飞机」（Starliner）还卡在测试阶段，预料明年之前都无法准备就绪，在这段等候期间，SpaceX因为这项任务备受NASA青睐，也是迄今最可靠的公司。

自2012年以来，SpaceX就以「飞龙号」载货太空船执行太空站重新补给任务。

下一次载人太空船任务预料将于明年3月底升空，届时将载运1名欧洲人、1名日本人及2名美国太空人。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP