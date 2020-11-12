俄罗斯稀有粉红钻石 2660万美元落槌

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（法新社日内瓦11日电） 一颗稀有粉红钻石今天在日内瓦苏富比拍卖行（Sotheby's），以2660万美元（约新台币7.6亿元）售出，此珍贵钻石是由俄罗斯境内历来开采到的最大粉钻原石加工制成。

这颗14.83克拉粉钻被称为「玫瑰花魂」（The Spirit of the Rose)，包括佣金在内的最终成交价，为紫粉钻石创下世界纪录。

在线上拍卖会中，这颗弹珠般大钻石的竞标价，仅几分钟内就飙升至2100万瑞士法郎，最终由一名匿名买家购得。

苏富比拍卖师瑞佩林（Benoit Repellin）形容这颗钻石是「自然界奇迹」，并称随着粉钻变得愈来愈稀有，它们的价格不断上涨。

俄罗斯钻石矿业巨擘埃罗莎（Alrosa）于2017年在西伯利亚东北部萨哈共和国（Sakha Republic）发现一颗27.85克拉的钻石原石，加工成为「玫瑰花魂」。

那颗原石经过大约一年精心切磨才得以成型，同时保留了它最珍贵的粉红色泽。

粉红钻石是世上最稀有且全球市场需求最大的宝石。

粉红钻石的世界纪录可追溯到2017年，当时一颗名为「周大福粉红之星」（CTF Pink Star）的钻石，在香港以7120万美元高价售出。

苏富比拍卖行指出，历来售出的最昂贵10颗钻石中，有5颗是粉红色，且全都于过去10年内售出。（实习编译：罗楚瑜/核稿：刘学源）

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