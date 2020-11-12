印地安人毕柏不负众望 全票拿下美联赛扬奖

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（法新社洛杉矶11日电） 美国职棒大联盟MLB今晚公布赛扬奖得主，克里夫兰印地安人先发投手毕柏不负众望，以全票拿下生涯首座美联赛扬奖，从崛起新星跃升成为大联盟史上顶级王牌投手之一。

明尼苏达双城日籍右投前田健太、多伦多蓝鸟韩籍左投柳贤振分居第2和第3名。

25岁右投毕柏（Shane Bieber）控球精准，球路多变，说他是新生代的控球大师也不为过。

毕柏今年升上大联盟第3个球季就大放异彩，以8胜（1败）与芝加哥小熊日籍强投达比修有并列第一、防御率1.63、122次三振，成为继2006年明尼苏达双城队王牌左投桑塔纳（Johan Santana）后，赢得美联投手3冠王的第一人。

受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，今年大联盟例行赛从以往的162场缩水至仅剩60场，毕柏投了77又1/3局。不过，毕柏在本季前62.1局投球中达成100次三振，缔造大联盟在现代棒球中最快达成单季百K的新纪录。

毕柏2016年在大联盟选秀会第4轮被印地安人挑中，2018年登上大联盟，菜鸟球季出赛20场战绩11胜5败、防御率4.55，他自去年开始展露头角，不仅拿下明星赛MVP，更一举冲上15胜、防御率3.28。

毕柏上周说：「我起步比较晚，到高中才开始，所以我觉得自己像是必须学会如何投球，习得各种本事。」

「持续不断地努力，在高中后半时期继续发展，接着进入大学，逐渐提升球速，优化我的技巧。」

「但就发展这方面而言，我不会拿自己经历的过程去交换任何好处。我认为从长远来看，自己早年学习如何投球、如何改变球速和精准控球，已经为我带来优势。」

毕柏是印地安人队史第5位获得赛扬奖的投手，另外4人分别是沙巴西亚（CC Sabathia，2007）、克里夫．李（Cliff Lee，2008）、克鲁柏（Corey Kluber，2014和2017）和裴利（Gaylord Perry，1972）。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP