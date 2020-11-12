台湾专家：若拜登入主白宫 美国制中政策不变

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（法新社台北12日电） 选前屡被现任总统川普质疑亲中的民主党候选人拜登可望入主白宫，法新社访问台湾学者指出，因拜登曾称中国国家主席习近平是恶棍，若白宫由拜登当家，美国制中政策不会改变。

法新社报导，拜登（Joe Biden）一旦就任，可望回归自由国际主义路线，这是数十年来美国外交政策的立场，因此台湾有些人担忧，这意味着美国将对中国软化。

美国企业研究所（AEI）研究员马明汉（Michael Mazza）说，台湾最关切莫过于拜登政府「为了争取在气候变迁与核武扩散等议题与中国合作」而疏远台湾。

回顾4年前川普（Donald Trump）胜选接到总统蔡英文致电祝贺，这类世界各国领袖的常态作法却激怒了北京，任何赋予台湾主权国家合法性的行为，北京都会抱怨。

澳洲国立大学（Australian National University）台湾研究讲师宋文笛表示，蔡总统与拜登之间再度致电祝贺的可能性「相对较低」。

不过另有学者指出，说到台湾与中国，目前美国共和党与民主党已有若干调整，而往昔华府软调对北京可能就此打住。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所副研究员兼所长苏紫云指出：「美国已界定中国是亚洲的重大挑战，并呼吁盟邦共同制中…拜登甚至曾称中国国家主席习近平是恶棍，美国制中政策将不会改变。」

苏紫云还说：「川普已打开潘朵拉的盒子。」

川普在任这些年，执行的对台重要政策包括，同意售予台湾价值高达180亿美元（约新台币5134亿元）军备，包括鱼叉（Harpoon）反舰飞弹及MQ-9B无人机。

今年8月，川普指派卫生部长艾萨（AlexAzar）率团访台，这是自美中两国于1979年建交以来，美国到访台湾的最高阶官员。

当北京频频抢走台湾为数不多的邦交国，并阻挠台湾参与像是世界卫生组织（WHO）等机构之际，台湾的普遍感受是，川普提升了台湾的地位。

犹如一位24岁的上班族受访所言：「终于有个像川普这样的大国元首力挺台湾，但他败选了，我很难过，世界上没有其他领导人像川普那样，胆敢呛声中国并挺台。」

报导说，川普的卸任会让许多美国的盟友松一口气，但许多台湾人民将会怀念他的尖锐反中言辞。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP