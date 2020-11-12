抗议签和平协议 亚美尼亚10反对派人士被捕

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（法新社叶里凡12日电） 亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）与亚塞拜然签署和平协议，放弃一大部分争议领土后爆发暴力动乱，亚美尼亚今天逮捕10名反对派主要人士。

在俄罗斯居间斡旋下，亚美尼亚和亚塞拜然签署和平协议，终结争议地区纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh，纳卡区）战火，反对派人士在亚美尼亚首都叶里凡（Yerevan）发起示威抗议。检察官表示，这10名反对派人士因为「组织非法暴力群众动乱」遭逮捕。 土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）表示，俄罗斯代表团明天将访问土耳其，就建立联合中心来监督亚塞拜然和亚美尼亚间停火协议进行讨论。土耳其在执行停火上所扮演角色，并没有在和平协议中明确提到。

亚塞拜然与亚美尼亚的战争持续超过6周，造成1400多人丧命，双方签署的和平协议不只终结这场战争，也让亚塞拜然收复一大部分领土。1988年至1994年间，亚塞拜然和亚美尼亚进行了着名的「纳戈尔诺．卡拉巴赫战争」，当时由亚美尼亚分离主义者掌控这块区域。

俄罗斯派出1960名军人和装甲运兵车，参与执行维和任务。

© 2020 AFP