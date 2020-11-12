拜登与日韩澳领导人通电话 重申共同防御承诺

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（法新社雪梨12日电） 美国总统当选人拜登（Joe Biden）今天与韩国、澳洲和日本领导人通电话，誓言修补与伙伴紧张的关系，并再次确认共同防御条约。

美国前副总统拜登昨天与欧洲国家领导人通电话，宣告「美国回来了」，今天与澳洲总理莫里森（Scott Morrison）、韩国总统文在寅和9月甫出任日本首相的菅义伟通电话。

日韩澳3国领导人都已经向拜登道贺，不过川普至今仍不愿承认败选。

根据日本官员的转述，菅义伟与拜登通电话时，严正警告日本周边「安全情况日益严峻」。

根据拜登的交接团队，对菅义伟不寻常的坦率分析，拜登表达对防卫日本和已有数十年条约义务的坚定承诺。

在川普执政4年期间，美国的区域盟友常常质疑这位喜怒无常的总统是否会兑现长期承诺，在发生军事冲突时保护他们。

根据报导，拜登表明同意钓鱼台列屿是美日安全保障条约第五条适用范围，这势必引发中国抗议。

另外，拜登在与文在寅的14分钟通话中，据说称美韩同盟为亚洲「安全与繁荣的关键」，并誓言一起面对北韩和气候变迁等「共同挑战」。

韩国总统府青瓦台表示，两人同意在拜登就职典礼后「尽快」会面。

在澳洲方面，拜登接受莫里森邀请，将于明年访问澳洲，庆祝两国签署共同防卫条约70周年。

根据报导，拜登也强调「因应气候变迁」的重要性。尽管澳洲是巴黎气候协定签署国，澳洲保守派政府在应对气候变迁上行动明显缓慢。

莫里森表示，这通电话「非常热诚」，并说拜登没有提到净零碳排目标，反而聚焦在「排放减量技术」上。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2020 AFP