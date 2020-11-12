核武库存违法被控 北韩不满呛国际原子能总署

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（法新社纽约联合国总部12日电） 联合国核子监察机构国际原子能总署（IAEA）一份声称北韩核武库存违反国际法的最新报告公布后，被国际社会孤立的北韩反控国际原子能总署是西方国家的魁儡。

国际原子能总署11日表示，北韩的武器计画令人「深感遗憾」。过去10余年来，北韩不准IAEA检查员入境。

IAEA署长葛罗西（Rafael Grossi）向联合国大会提交的报告中表示，北韩的核武活动「仍令人严重关切」。

北韩驻联合国大使金星（Kim Song）随后在会中反击，向其他在座的外交使节表示，IAEA的这份报告「严重歪曲」。

他表示，「IAEA只不过是西方国家的政治工具」，是「随着（对北韩怀有）敌意势力起舞的木偶」。

北韩自2003年退出「禁止核子扩散条约」（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT），并于近年来数度测试核弹后，逐渐建置了核武库存。

自从金正恩接替他的父亲金正日担任国家最高领导人以来，北韩在核武及弹道飞弹方面的发展迅速，结果招致日益严厉的国际制裁。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP