阿根廷足球传奇马拉度纳 预料很快会出院

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（法新社布宜诺斯艾利斯11日电） 阿根廷足球传奇巨星马拉度纳8天前接受脑部手术取出血块后，医师卢克表示，预计马拉度纳今天就可出院。

卢克（Leopoldo Luque）在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）郊区专科诊所Olivos Clinic说，60岁的马拉度纳（Diego Maradona）已获准回家，「非常快就会出院」。

卢克稍早在社群媒体Instagram上张贴一张他拥抱马拉度纳的照片，马拉度纳头上贴着绷带。

预料马拉度纳会到布宜诺斯艾利斯北方30公里的老虎城（Tigre），在女儿住家附近继续复健。

马拉度纳的律师莫拉（Matias Morla）今天稍早表示：「马拉度纳已熬过可能是他人生中最艰难的时光。」

莫拉还说，「能侦测到可能夺走他性命的血块」是「奇迹」。

曾率阿根廷拿下世界杯足球赛冠军的马拉度纳在感到不适后，11月2日被送到拉普拉塔（La Plata）的医院接受一系列检查。拉普拉塔位于布宜诺斯艾利斯南方，马拉度纳在当地体育俱乐部「拉普拉塔体操及剑击会」（Club de Gimnasia y Esgrima La Plata）的足球队担任教练。

经过扫瞄，马拉度纳的脑部发现有血块，他在11月3日被转送到布宜诺斯艾利斯北部郊区专科诊所Olivos Clinic。

10月30日满60岁的马拉度纳，先前就因病所苦。他曾两度心脏病发，幸存下来，也曾染上肝炎，并做过胃绕道手术。

© 2020 AFP