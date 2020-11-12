驻阿富汗部队成员涉战争罪行 澳洲任命特检调查

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（法新社雪梨12日电） 媒体披露证据显示，澳洲特种部队成员涉嫌在阿富汗杀害平民和俘虏后，澳洲今天宣布任命特别检察官调查相关情事。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）援引「严重且可能是犯罪的不当行为」指控，任命特别检察官在国内处理相关议题，抢在国际刑事法院（ICC）出手前，采取先发制人的行动。

美国2001年发生911恐怖攻击后，澳洲精锐特种部队2002年起与美国及盟邦部队一同驻扎阿富汗。

自那时起，有关澳洲精锐特种部队成员在阿富汗的骇人行为时有所闻，包括枪杀一名俘虏以节省直升机空间，以及在突袭民宅时击毙一名6岁幼童。

媒体揭露澳洲特种部队成员涉嫌杀害手无寸铁的俘虏和幼童后，澳洲国防军总监察长2016年针对特种部队成员「可能违反武装冲突法」的「谣言和指控」，以及他们2005至2016年间在阿富汗的作为展开为期4年的调查。

这项调查查明55起个别事件，其中大多与非法「杀害非战斗人员或不再是战斗人员者」以及「残酷待遇」有关。

莫里森说，总监察长的报告将在几天内公布；尽管并未透露细节，莫里森说，对澳洲人而言，报告内容将涵盖「艰难且令人痛苦的讯息」。

莫里森说，调查部分驻阿部队行动的任务非常复杂，恐使国内一般刑事检察官不堪负荷并分散他们的精力，因此有必要任命特别检察官负责相关情事。

莫里森说，经验老道的调查人员、法律顾问和其他专家将协助特别检察官进行调查。

莫里森还说，当局也成立一个独立小组，以改善武装部队内部文化并监督国防部对调查的回应。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP