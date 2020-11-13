全球冠状病毒疫情逾5277万确诊 超过129万人病亡

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（法新社巴黎13日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间13日11时（台湾13日晚间7时），全球至少129万4539人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少5277万5840例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3403 万3100人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球12日通报新增9921人病殁、60万8625起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1512死）、巴西（908死）与义大利（636死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计24万2435人病故、1055万5469例确诊，至少405万1256人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万4281人丧生、578万1582例确诊）、印度（12万8668人丧生、872万8795例确诊）、墨西哥（9万7056人丧生、99万1835例确诊）及英国（5万928人丧生、129万195例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有120人染疫丧命；其次依序为秘鲁（106人）、西班牙（87人）、巴西（77人）。

中国（不包含香港及澳门）迄今累计通报8万6307起确诊病例，其中有4634人病亡。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计41万9270死、1188万5876例确诊；欧洲累计32万6527死、1390万4462例确诊；美国和加拿大共计25万3189死、1083万5945例确诊。

亚洲共计18万371死、1132万972例确诊；中东地区共计6万7695死、286万2682例确诊；非洲共计4万6546死、193万5915例确诊；大洋洲共计941死、2万9988例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：杨昭彦）

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