共和党迟不承认拜登胜选 美民主党领袖批伤害民主

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（法新社华盛顿12日电） 美国联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）今天警告他的共和党同僚，一直拒绝承认拜登赢得上周总统选举，是在「毒害」美国的民主体制。

拜登曾担任联邦参议员数十年，目前只有少数几名共和党人公开祝贺他胜选，没有遵循以往的政治传统，让人更能感受到华府的严重分化。

包括联邦参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）在内，数名共和党国会议员坚定支持总统川普，力挺他拒绝承认败选，并支持共和党在选后提出的一连串法律挑战。

参院少数党领袖舒默明显受挫地告诉记者：「我们刚打完引起分裂且艰难的总统选举。然而，他们没有努力将国家团结在一起，让我们对抗我们的共同敌人2019 冠状病毒疾病（COVID-19），国会的共和党人反而散布阴谋论，拒绝承认现实并毒害我们的民主。」

舒默又说，共和党人没有遵循政治常规、赞扬美国持续存在的和平转移权力传统，反而在没有严重选举舞弊的证据下「否认现实」。

他又说，尽管每个美国主流媒体都宣布拜登笃定胜选，「共和党国会议员刻意对我们的选举结果存疑，不为了什么，只是因为害怕川普。」

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）也呼吁共和党人不要再上演「荒谬的马戏团」戏码，转而认真对抗疫情。

裴洛西说：「现在，人民已经表达了他们的意见，拜登赢了选举，贺锦丽（Kamala Harris）将成为美国首位女副总统。」

同时，161位前国安官员在联名信中提出警告，现任政府迟迟不承认拜登胜选，对「国家安全构成严重风险」。

前国防部长黑格（Chuck Hagel）与川普的前国家安全会议（National Security Council）资深反恐主任阿里（Javed Ali）等人，都在信中敦促总务署（GSA ）署长墨菲（Emily Murphy）承认拜登是明显胜出的总统当选人。

总务署没有签署文件，拜登与他的团队无法取得交接资金与听取情资简报等资源，墨菲目前仍拒绝让步。

这些官员写道：「延迟让拜登团队取得总统每日简报等国安资讯与资源，会危及我们全国领导力的延续与准备工作，进而可能对我们的国安造成严重后果。」（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

© 2020 AFP