加英两国合作研发疫苗 将展开临床试验最后阶段

广告 继续浏览后续

（法新社蒙特娄12日电） 加拿大生技公司Medicago与英国大药厂葛兰素史克（GlaxoSmithKline, GSK）今天宣布，双方合作研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗展开第2及第3阶段临床试验。此款疫苗为全球研发中的候选疫苗之一。

法新社报导，根据两家公司的联合声明，这款候选疫苗是从植物中萃取，第2阶段临床试验会在加拿大数个地点进行。一旦政府核准，临床试验也会在美国进行。最终第3阶段将于年底开始，将在3万位来自北美及拉丁美洲、欧洲的志愿者身上测试。

Medicago10日发表报告指出，在第1阶段临床试验中，旗下候选疫苗在180位健康受试者身上产生「100%」的保护力。

葛兰素史克疫苗部医学长布洛尔（Thomas Breuer）说：「在本公司的多个2019冠状病毒疾病候选疫苗研发中，这是第一个开始第2及第3阶段临床试验的疫苗，也是我们对全球抗疫贡献的重要一步。」

这些研究将寻求证实，这款疫苗的配方和剂量（两剂，隔21天注射1剂）是否安全无虞，以及是否能在18至64岁健康成人和65岁以上老年受试者体内成功引起免疫反应。

加拿大政府10月时承诺出资多达1.73亿加币（约新台币37.5亿元）帮助研发这款疫苗，且暂时预订7600万剂疫苗。

© 2020 AFP