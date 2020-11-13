印度巴基斯坦在克什米尔大规模炮战 至少6死

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（法新社印度斯利那加13日电） 印度官员说，印度与巴基斯坦部队今天沿着双方有争议的克什米尔分界线爆发数月来规模最大的炮战，造成至少6人死亡。

据报导，这两个拥有核武的交战方，沿着长达740公里且分隔彼此70年的未正式分界线，爆发5波军事冲突，包括炮击与交火。

印度与巴基斯坦8日曾沿着所谓的印巴控制线（Line of Control）交火，造成3个印度士兵及3个好战分子丧命，5天后，紧张情势再度升高。

今天的冲突结束后，印度军方指控巴基斯坦「无缘无故」违反双方长达20年的停火，并说对方一周经常违反停火好几次。

印度军方发表声明说，「巴基斯坦发射迫击炮及其他武器」，并且「蓄意锁定平民区」。

在边境的基兰（Keran）地区，印度士兵3死3伤，克什米尔警方表示，3个平民死亡，至少3人受重伤，其中有一名男子失去双腿。

巴基斯坦官员则说，印巴控制线的巴国境内有伤亡，但尚未公布确切数字。

印巴两国经常在印巴控制线发动攻击，炮轰对方，并且总是把冲突归咎于另一方。

自1947年印巴分治以来，克什米尔即分属印度和巴基斯坦，此后即成为双方爆发2次大规模战争的原因。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP