地方与中央大乱斗 酿衣索比亚平民大屠杀

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（法新社阿迪斯阿贝巴12日电） 支持地方势力的部队与中央联邦政府间的争斗，让大量平民在衣索比亚泰格瑞地区的「大屠杀」中惨遭杀害，

法新社报导，泰格瑞人民解放阵线（TPLF）和2019年诺贝尔和平奖得主、衣索比亚总理阿比（Abiy Ahmed）政府之间的冲突已达一周，这也是第一起平民大规模遇害的通报。

国际特赦组织（Amnesty International）发布这项报告的当天，阿比才宣布政府军在泰格瑞（Tigray）西部平乱有所进展。不过仍有成千上万衣索比亚人越过边界逃往邻国苏丹，引起恐爆发人道主义危机的疑虑。

报告中说：「国际特赦组织今天可以确认…有大量平民11月9日晚间在衣索比亚泰格瑞地区西南方的梅卡德拉镇（Mai-Kadra）被刺死或砍死，死者恐达数百人。」

国际特赦组织表示，他们「透过令人毛骨悚然的照片或影片，进行了数位验证，相关影像包括散布在城镇上或被担架抬走的尸体。」报告引用目击者的话指出，死者似乎有「刀械和大砍刀之类锐器伤害所造成的大型伤口。」

目击者表示，攻击是由泰格瑞人民解放阵线结盟的部队所发动，时间点约为他们遭衣索比亚军方所败后，但国际特赦组织表示暂时还无法确认何方需为大屠杀负责。

© 2020 AFP