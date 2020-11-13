弗利曼技压贝兹 染疫康复后夺选国联年度MVP

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（法新社亚特兰大12日电） 弗利曼因染疫赶不上季前训练营，但他球季开打后渐入佳境，打击率、上垒率、长打率、攻击指数都是国联第2，击败2018年曾在美联拿下年度MVP的贝兹，拿下国联年度MVP。

美国职棒大联盟MLB今天公布年度最有价值球员（MVP）的得奖者，亚特兰大勇士一垒手弗利曼（Freddie Freeman）击败洛杉矶道奇右外野手贝兹（Mookie Betts）、圣地牙哥教士三垒手马查多（Manny Machado）等人，获选成为本季国家联盟的年度MVP。

MLB今年因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）延后开打，并缩减成每队只打60例行赛的规模，33岁的弗利曼也成为疫情的受害者，成为诸多确诊球员的其中1人。

缺席季前的训练营，赶在球季开打前才报到的弗利曼，整季60场比赛全勤，214个打数击出73支安打，缴出3成41的打击率，上垒率是4成62，安打中有23支二垒安打、1支三垒安打、13支全垒打，长打率是6成40，整体来看的攻击指数是1.102，另有53分打点，并为球队跑回51分。

弗利曼除打击率、上垒率、长打率、攻击指数皆排在国联第2，在二垒安打、得分上的成绩更是全大联盟最佳，让他击败2018年在波士顿红袜时拿下美国联盟年度MVP、本季转到国联道奇的好手贝兹等人，获选国联年度MVP。

弗利曼是勇士拿下年度MVP的队史第6人，上一次获奖的是1999年的琼斯（Chipper Jones），其他能获此殊荣的还有1991年的彭德尔顿（Terry Pendleton）、1982年与1983年连两年获奖的墨菲（Dale Murphy）、1957年的汉克阿伦（Hank Aaron）、1947年的艾略特（Bob Elliott）。

© 2020 AFP