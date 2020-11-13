欧美疫情加剧 亚股普遍收跌

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（法新社香港13日电） 欧美各地2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例激增，掩盖疫苗带来的希望，导致亚股今天普遍收跌。投资人忧心，新一轮封锁措施将使原本就已摇摇欲坠的经济复苏脱离正轨。

英格兰及法国等若干欧洲经济体，几乎完全实行封锁措施，以遏止新一波疫情爆发，但它们继续通报令人震惊的大量新增确诊病例，提高了封锁措施恐将延长的可能性。

此外，纽约及芝加哥等美国大城正被迫采取行动，因为当局忧心，北半球入冬后染疫死亡人数将高于今年春季。

这些情况意味着，已开始看到生机的经济体，今年上半年的惨况可能重演。部分观察家指出，全球将面临所谓的W型复苏。

美股3大指数昨天全部收跌，不过那斯达克综合指数表现略佳。亚股今天随此跌势收黑，投资人在经历一周反弹后获利回吐，也是亚股走低的原因之一。

东京股市日经225指数下跌0.53%，收25385.87点；香港恒生指数小跌0.05%，收26156.86点；上海证券交易所综合指数下滑0.86%，收3310.10点。

雪梨、新加坡及马尼拉股市收黑，但孟买、首尔、台北、威灵顿及雅加达股市收红。

© 2020 AFP